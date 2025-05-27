Матчі пройдуть 29 травня та 1 червня.
Гравці Ворскли, ФК Ворскла
27 травня 2025, 07:40
Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час матчів плей-оф за право участі в УПЛ на сезон-2025/26. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.
Перші ігри пройдуть у четвер, 29 травня, а матчі-відповіді заплановані на неділю, 1 червня.
УПЛ. Розклад матчів плей-оф
29 травня (четвер)
Кудрівка — Ворскла 15:30
Лівий Берег — Металіст 1925 18:00
1 червня (неділя)
Ворскла — Кудрівка 13:00
Металіст 1925 — Лівий Берег 15:30
Також УАФ затвердила арбітрів на перші матчі.
Матч між Кудрівкою та Ворсклою обслужить Дмитро Панчишин, а за систему ВАР відповість Володимир Новохатній.
Зустріч між Лівим Берегом та Металістом 1925 довірили Віктору Копієвському, якому із системою ВАР допоможе Андрій Коваленко.
Нагадаємо, з Першої ліги до УПЛ вийшли Епіцентр та СК Полтава, а у зворотному напрямку вирушили Чорноморець та Інгулець.