Україна

Матчі пройдуть 29 травня та 1 червня.

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час матчів плей-оф за право участі в УПЛ на сезон-2025/26. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Перші ігри пройдуть у четвер, 29 травня, а матчі-відповіді заплановані на неділю, 1 червня.

УПЛ. Розклад матчів плей-оф

29 травня (четвер)

Кудрівка — Ворскла 15:30

Лівий Берег — Металіст 1925 18:00

1 червня (неділя)

Ворскла — Кудрівка 13:00

Металіст 1925 — Лівий Берег 15:30

Також УАФ затвердила арбітрів на перші матчі.

Матч між Кудрівкою та Ворсклою обслужить Дмитро Панчишин, а за систему ВАР відповість Володимир Новохатній.

Зустріч між Лівим Берегом та Металістом 1925 довірили Віктору Копієвському, якому із системою ВАР допоможе Андрій Коваленко.

Нагадаємо, з Першої ліги до УПЛ вийшли Епіцентр та СК Полтава, а у зворотному напрямку вирушили Чорноморець та Інгулець.