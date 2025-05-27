Новоспечений керманич Шахтаря дав перший коментар на новій посаді.
Арда Туран і Сергій Палкін, ФК Шахтар
27 травня 2025, 21:47
Напередодні донецький Шахтар офіційно оголосив про призначення Арди Турана на посаду головного тренера першої команди, де він замінив Маріно Пушича.
38-річний турецький фахівець поділився враженнями від підписання контракт із "гірниками" до літа 2027 року.
"Я пишаюся тим, що приєднався до Шахтаря – великого клубу з багатою історією та великими традиціями. Це команда, добре відома в усій Європі, з амбіцією перемагати в кожному матчі.
Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу та подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. Ми маємо велике бажання здобувати трофеї – як в Україні, так і у європейських турнірах", — цитує слова Турана офіційний сайт Шахтаря.
Шлях тренера Арда Туран розпочав 14 квітня 2023 року, очоливши клуб Першої ліги Туреччини Еюпспор (Стамбул). За підсумками сезону-2023/24 привів команду до перемоги в турнірі та вивів її до турецької Суперліги. У сезоні-2024/25 разом з Еюпспором посів 6-те місце в чемпіонаті Туреччини. Загалом як головний тренер провів 84 матчі.