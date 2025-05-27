Україна

Новоспечений керманич Шахтаря дав перший коментар на новій посаді.

Напередодні донецький Шахтар офіційно оголосив про призначення Арди Турана на посаду головного тренера першої команди, де він замінив Маріно Пушича.

38-річний турецький фахівець поділився враженнями від підписання контракт із "гірниками" до літа 2027 року.

"Я пишаюся тим, що приєднався до Шахтаря – великого клубу з багатою історією та великими традиціями. Це команда, добре відома в усій Європі, з амбіцією перемагати в кожному матчі.

Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу та подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. Ми маємо велике бажання здобувати трофеї – як в Україні, так і у європейських турнірах", — цитує слова Турана офіційний сайт Шахтаря.

Шлях тренера Арда Туран розпочав 14 квітня 2023 року, очоливши клуб Першої ліги Туреччини Еюпспор (Стамбул). За підсумками сезону-2023/24 привів команду до перемоги в турнірі та вивів її до турецької Суперліги. У сезоні-2024/25 разом з Еюпспором посів 6-те місце в чемпіонаті Туреччини. Загалом як головний тренер провів 84 матчі.