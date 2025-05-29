Україна

Полтавці гратимуть не в рідному місті.

28 травня, президент СК Полтава Сергій Іващенко і представник власника стадіону Зірка у Кропивницькому Андрій Перевозник провели робочу зустріч.

За підсумками двосторонньої зустрічі представники дійшли згоди про використання стадіону Зірка у Кропивницькому та підписали відповідний договір про співпрацю.

Згідно з умовами угоди, команда СК Полтава може грати матчі УПЛ у сезоні-2025/26 на стадіоні Зірка, який атестований Українською асоціацією футболу як місце проведення змагань еліти українського футболу.

Стадіон Зірка побудований у 1934 році. Після реконструкції у 2014 році вміщує 13 305 глядачів. Освітлення стадіону — 1410 лк.

Полтава пробилась до УПЛ, посівши друге місце в Першій лізі.