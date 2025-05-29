Україна

Вони обслуговуватимуть півфінальний поєдинок.

На півфінальному матчі Євро-2025 (U-17) Франція — Бельгія, який відбудеться сьогодні, 29 травня в албанському Ельбасані, працюватимуть два українські арбітри. Про це інформує УАФ з посиланням на сайт УЄФА.

Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Олексій Деревінський, а в ролі одного з лайнсменів у бригаді данця Міккеля Реддера виступатиме Олексій Миронов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зникаюча камера VAR, наркотики та брак фінансування: що відбувається за лаштунками англійського суддівства

Матч розпочнеться сьогодні о 19:00.