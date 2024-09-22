Восьмий тур у другому дивізіоні України було закрито двома матчами.
Фото Минай
22 вересня 2024, 20:14
У рамках восьмого туру української Першої ліги-2024/25 у неділю, 22 вересня, відбулися два поєдинки.
Група А
Минай розгромно поступився Металісту вдома, продовживши свою серію без перемог у турнірі до п'яти зустрічей.
Минай — Металіст 0:3
Голи: Луців, 15, 45, Чідомере, 75
На 45-й хвилині Луців не реалізував пенальті (сейв голкіпера)
Попередження: Чуєв — Багачанський, Мизюк
Вилучення: Чуєв, 78 (друге попередження)
Група Б
Полтава на власному полі розібралася з Маріуполем, повернувшись на першу сходинку турнірної таблиці.
Полтава — Маріуполь 3:0
Голи: Плахтир, 32, Щербак, 69 (пен.), Місюра, 83
Попередження: Бужин, Плахтир, Марусич — Фатєєв, Петренко, Жовтенко
Нагадаємо, вчора відбулися інші чотири матчі восьмого туру.