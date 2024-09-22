Україна: Перша ліга

Восьмий тур у другому дивізіоні України було закрито двома матчами.

У рамках восьмого туру української Першої ліги-2024/25 у неділю, 22 вересня, відбулися два поєдинки.

Група А

Минай розгромно поступився Металісту вдома, продовживши свою серію без перемог у турнірі до п'яти зустрічей.

Минай — Металіст 0:3

Голи: Луців, 15, 45, Чідомере, 75

На 45-й хвилині Луців не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Попередження: Чуєв — Багачанський, Мизюк

Вилучення: Чуєв, 78 (друге попередження)

Група Б

Полтава на власному полі розібралася з Маріуполем, повернувшись на першу сходинку турнірної таблиці.

Полтава — Маріуполь 3:0

Голи: Плахтир, 32, Щербак, 69 (пен.), Місюра, 83

Попередження: Бужин, Плахтир, Марусич — Фатєєв, Петренко, Жовтенко

Нагадаємо, вчора відбулися інші чотири матчі восьмого туру.