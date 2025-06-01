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Стали відомі стартові склади команд для перехідного матчу-відповіді Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та київський Лівий Берег.

Харківський Металіст 1925 та київський Лівий Берег зіграють перехідний матч-відповідь на стадіоні Лівий Берег на тлі перемоги "жовто-синіх" у першій грі (1:0).

Олександр Чижов, у порівнянні з попередньою грою, використав із перших хвилин Литвиненка в центрі поля.

Віталій Первак, у свою чергу, залучив до стартового складу Якиміва та Самара в центрі захисту, тоді як Войцеховський гратиме на правому фланзі атаки, яку очолить Сухоручко.

Металіст 1925: Варакута — Капінус, Салюк, Снурніцин, Кравець — Юрченко, Мафвента, Литвиненко — Арі, Мба, Рашиця.

Запасні: Мозіль, Коваленко, Чорноморець, Імереков, Гусєв, Артур, Обіная, Гаджиєв, Стень, Калітвінцев, Панченко, Бугай.



Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Шаповал — Дедух, Приходько — Войцеховський, Шастал, Синиця — Сухоручко.

Запасні: Караващенко, Семенов, Банада, Сіднней, Косовський, Дієго, І. Когут, М. Когут, Галас, Різник, Гереш, Кобзар.



Гра Металіст 1925 — Лівий Берег почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.