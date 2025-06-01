Україна

Полтавський клуб вилетів з УПЛ, пропустивши до неї Кудрівку.

Ворскла зазнала невдачі в боротьбі з Кудрівкою в рамках плей-оф за місце в українській Прем'єр-лізі-2025/26.

Підопічні Юрія Максимова внаслідок поразки вибули до Першої ліги, де проведуть наступну кампанію. Серед "еліти" полтавського клубу не буде вперше із сезону-1995/96.

Тоді "зелено-білі" набрали 103 залікових бала в 42-х матчах Першої ліги (перша сходинка турнірної таблиці). У своїй дебютній кампанії (1996/97) найвищого дивізіону України Ворскла з 58-ма очками в 30-ти поєдинках фінішувала третьою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що полтавський клуб втретє отримав трансферний бан від ФІФА.