Полтавський клуб вилетів з УПЛ, пропустивши до неї Кудрівку.
Ворскла, facebook.com/fcvorskla
01 червня 2025, 16:36
Ворскла зазнала невдачі в боротьбі з Кудрівкою в рамках плей-оф за місце в українській Прем'єр-лізі-2025/26.
Підопічні Юрія Максимова внаслідок поразки вибули до Першої ліги, де проведуть наступну кампанію. Серед "еліти" полтавського клубу не буде вперше із сезону-1995/96.
Тоді "зелено-білі" набрали 103 залікових бала в 42-х матчах Першої ліги (перша сходинка турнірної таблиці). У своїй дебютній кампанії (1996/97) найвищого дивізіону України Ворскла з 58-ма очками в 30-ти поєдинках фінішувала третьою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що полтавський клуб втретє отримав трансферний бан від ФІФА.