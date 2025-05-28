Україна

Полтавський клуб має фінансові проблеми на тлі можливого вильоту з УПЛ.

Ворскла, як і раніше, не може вирішити фінансові проблеми клубу, через що ФІФА покарала полтавський клуб черговим трансферним баном. Про це повідомляє прес-служба ФІФА.

Третій бан на найближчі три трансферні вікна було виписано 26 травня.

До цього команда Юрія Максимова отримувала бан на початку та наприкінці квітня.

ФІФА покарала Ворсклу за невиконання фінансових зобов'язань перед колишніми гравцями, у тому числі перед Ардітом Толі.

За підсумками сезону Ворскла посіла 13 місце в УПЛ і тепер зіграє у перехідних матчах за місце в еліті проти Кудрівки. Матчі пройдуть 29 травня та 1 червня.

Раніше повідомлялося, що Пердута провів 300 матчів в УПЛ.