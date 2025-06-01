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Дивіться відео найкращих моментів поєдинку плей-оф чемпіонату України, що відбувся 1 червня 2025 року.

У Полтаві місцева Ворскла поступилася Кудрівці в матчі-відповіді плей-оф за місце в УПЛ-2025/26.

Ворскла вперше за 30 років проведе сезон не в найвищому дивізіоні України

Представник Першої ліги досягнув бажаного, швидко відкривши рахунок у поєдинку зусиллями Олексія Литовченка. Більше голів ані в основний, ані в додатковий час не було, тож доля двоматчевого протистояння визначалася в серії пенальті. Сильнішими в ній виявилися підопічні Василя Баранова, тож Кудрівка принаймні один сезон проведе серед "еліти".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Кудрівка в рамках плей-оф за місце в українській Прем'єр-лізі-2025/26:

Ворскла — Кудрівка 0:1 (перший матч – 2:1) (3:4 — пен.)

Гол: Литовченко, 9



Ворскла: Ісенко — Пердута, Малиш, Павлюк, Бацула — Скляр, Челядін (Є. Пасіч, 74) — Кане, Кулач (Ієде, 61), Салабай — Ндукве.



Кудрівка: Льопка — Мачелюк, Потімков, Сердюк, Мельничук — Вечурко (Шершень, 91), Думанюк — Козак (Андрущенко, 70), Литовченко (Сторчоус, 42), Рогозинський (Світюха, 70, Тузенко, 91) — Лєгостаєв.



Попередження: Малиш, Кане, Бацула, Скляр — Сторчоус