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Дивіться відео найкращих моментів поєдинку плей-оф чемпіонату України, що відбувся 1 червня 2025 року.

Металіст 1925 у Києві впорався з місцевим Лівим Берегом і повернувся до УПЛ на сезон-2025/26.

Після мінімальної звитяги в першому матчі харків'яни досягнули того ж результату в другому. Долю поєдинку визначив гол Владислава Калітвінцева на останній хвилині основного часу. "Лелеки" наступну кампанію проведуть у Першій лізі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Лівий Берег у рамках плей-оф за місце в українській Прем'єр-лізі-2025/26:

Металіст 1925 — Лівий Берег 1:0 (перший матч – 1:0)

Гол: Калітвінцев, 90



Металіст 1925: Варакута — Капінус, Салюк, Снурніцин, Кравець — Юрченко (Калітвінцев, 62), Мафвента, Литвиненко (Імереков, 90+3) — Арі (Гаджиєв, 61), Мба (Бугай, 78), Рашиця.



Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Шаповал — Дедух, Приходько (Галас, 72) — Войцеховський (М. Когут, 59), Шастал (Кобзар, 59), Синиця (Гереш, 86) — Сухоручко (І. Когут, 86).



Попередження: Калітвінцев — Якимів