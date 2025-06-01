Україна

Металіст 1925 провів поза "елітою" одну кампанію.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста 1925 Олександр Чижов прокоментував повернення клубу до УПЛ.

Металіст 1925 — Лівий Берег 1:0 Відео гола та огляд матчу 01.06.2025

Харків'яни впоралися з київським Лівим Берегом за підсумками двох матчів (2:0) у плей-оф за місце серед "еліти" на сезон-2025/26.

"Ми виграли, це добре, емоції всі залишили на полі. Тепер треба трошки відпочити і далі працювати. Те, що ми просили в гравців — вони все зробили. І ще раз скажу: хвала хлопцям за те, що в такий важкий момент вони зібралися і показали, що це — колектив, це — команда. І ще раз велика їм подяка за це. Чи відчували підтримку вболівальників? Звісно. Я хочу сказати велике дякую всім вболівальникам, тому що їхня підтримка відчувалась протягом усього чемпіонату. Який би не був результат — вони нас підтримували. І хочу привітати місто Харків з виходом до УПЛ, бо Харків заслуговує, аби команди з цього славного міста виступали в українській Прем'єр-лізі", — цитує Чижова офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, раніше Кудрівка вибила з УПЛ Ворсклу.