Україна

Президент харківський клубу емоційно підсумував сезон, назвавши його "сезоном очищення" та подякувавши фанам за підтримку.

Металіст 1925 офіційно повертається до української Прем’єр-ліги. Команда посіла третє місце в Чемпіонській групі Першої ліги, а у перехідних матчах здолала Лівий Берег із загальним рахунком 2:0 (1:0, 1:0).

Президент харківського клубу Володимир Носов прокоментував досягнення команди, наголосивши на глибшому символізмі цієї перемоги.

"Ми це зробили! Металіст 1925 знову в УПЛ! Хтось скаже — це просто закономірний перехід у вищу лігу. Адже команда працювала, тренувалась, шукала свої тактики, ставала єдиним цілим. Але для нас ця перемога про значно більше — про мужній і нескорений Харків, який щодня дає відсіч, бореться, живе. Дух, який не зламати. І команда, яка довела, що заслуговує бути серед найкращих.

Це сезон очищення. Він був складним, моментами — на межі. Але саме в таких обставинах загартовується характер, народжується справжня команда. І хлопці це довели: працювали, билися, трималися разом. Одна спортивна родина, яка продемонструвала, що достойна вищої ліги.

Я пишаюся кожним, хто причетний до цього шляху переможців. І особливо вдячний нашим фанам — за підтримку і за те, що ви з нами, попри все.

Харків — це футбол! З поверненням у Прем’єр-лігу!" — написав Володимир Носов у своєму Instagram.