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Спеціаліст дав свій коментар після завершення роботи з "жовто-чорними".

Колишній головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов підбив підсумки своєї роботи з клубом, передає офіційний сайт "жовто-чорних".

Рух підтвердив відхід Пономарьова

Основну команду Руху спеціаліст очолив у березні 2023 року. Під його керівництвом львів'яни провели 77 матчів (26В, 30Н, 21П). До цього Пономарьов двічі провів молодіжну команду "жовто-чорних" до перемоги в чемпіонаті України.

"За ці п'ять років у клубі в мене зараз є лише слова вдячності. В першу чергу — засновнику та менеджменту, всім працівникам та персоналу клубу, і, звісно, футболістам за ці роки плідної та цікавої роботи. Рух дуже багато мені дав і допоміг у моєму становленні як тренера. Я мав чудову нагоду розвиватись та прогресувати як тренер, і працювати з якісними гравцями. Тож я дякую кожному, хто причетний до Руху.

Це були незабутні п'ять років роботи, під час яких сталось багато позитивних моментів. Це і два чемпіонства юніорських команд, і згодом захоплива боротьба за єврокубки. Все це ми робили з командою, яка складалась з наших юних вихованців і майже всі вони — представники західних регіонів України. Рух своїм прикладом показав, що можна боротись за високі цілі з власними вихованцями у складі і без роздутих бюджетів та захмарних коштів.

Клуб обрав правильний шлях розвитку і його тепер потрібно дотримуватись. Багато гравців Руху за ці роки стали невід'ємною частиною збірних України у різних вікових категоріях, а Олексій Сич став першим представником "жовто-чорних" у національній збірній, дебютувавши за головну команду країни.

Довіра до клубних вихованців? Багатьох хлопців я знав ще з дитячого віку, декого навіть з 3-го класу. Я вірив у них, знав їхні можливості й що вони здатні досягати великих результатів і боротись за високі місця на рівні УПЛ не дивлячись на суперників. Працювати з такими гравцями — одне задоволення.

Я вболіватиму і спостерігатиму за командою. І мене цікавив не лише результат першої команди, а й те, як виступає команда U-19, як виступають команди Академії, так буде і надалі. Це дуже великий пласт роботи, яку виконали всі, починаючи від засновника клубу, і закінчуючи всіма працівниками Руху. Це справжній клуб, а не тільки основна команда. А кожному гравцю хочеться побажати, щоб вони досягали нових висот у футболі.

Прощання з командою? Я попрощався з ними, поспілкувався, ми пригадали моменти, які пережили разом. Це був цікавий шлях, насичений різними емоціями, адже ми довгий час працювали разом. Завжди важко розставатися, але всі ми дорослі люди і розуміємо, що попереду в кожного свої завдання. Ця зустріч була приємною і я вдячний всім за класні роки спільної роботи.

Бажаю, щоб клуб далі продовжував розвиватись і вийшов на новий, вищий рівень. Аби кожен гравець продовжував прогресувати, бо всі вони — молоді та перспективні хлопці, які в майбутньому можуть досягти високих цілей та боротись за найкращі результати. Хочу також побажати і вихованцям Академії, щоб вони продовжували натхненно навчатись і тренуватись. Академія Руху має талановитих дітей, які з часом можуть демонструвати не лише такі ж результати, які зараз має перша команда, а навіть й кращі! Переконаний, що ці юнаки — майбутні зірочки не тільки українського, а й світового футболу.

Хочу подякувати вболівальникам за підтримку. Вона дуже важлива для футболістів, тренерів, клубу загалом. Хочеться, щоб фанати Руху й надалі продовжували активно вболівати за команду, пишались нею, а хлопці тішили людей чудовими результатами і яскравою грою", — сказав Віталій Пономарьов.

Нагадаємо, колишній півзахисник Руху Олег Федор дав ексклюзивне інтерв'ю Football.ua, в якому, зокрема, пригадав свій період у складі "жовто-чорних".