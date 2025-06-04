Україна

Український фахівець працював у львівському клубі з сезону-2020/21.

Львівський Рух залишився без головного тренера після відходу Віталія Пономарьова. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Сторони домовилися про припинення співпраці, яке тривало з сезону-2020/21.

Разом з Пономарьовим команду залишає його тренерський штаб, до якого входили Геннадій Щекотилін, Віталій Романюк, Іван Шуга, Андрій Радь та Мар'ян Шевчук.

Спочатку Пономарьов очолив молодіжну команду U-19, з якою він двічі став чемпіоном України. Також фахівець вивів клуб до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

У березні 2023 року Віталій очолив основну команду Руху. Крім збереження місця в УПЛ у першому сезоні, "жовто-чорні" показали свої найкращі результати і двічі були близькі до єврокубків. Але що ще цінніше, в основній команді дебютували багато молодих гравців академії львівського клубу.

Під керівництвом Пономарьова Рух провів 77 матчів, з яких 26 перемог, 30 нічиїх та 21 поразка.

Нагадаємо, за підсумками сезону Рух фінішував на восьмому місці в УПЛ.