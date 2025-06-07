Україна

Команда Мельгоси завершила збори в Іспанії переможно перед стартом Євро-2025.

Молодіжна збірна України U-21 завершила свій навчально-тренувальний збір в Іспанії другою поспіль перемогою. Після впевненої звитяги над Мурсією (4:0), команда Унаї Мельгоси здолала і місцеву молодіжну збірну Іспанії — 1:0.

Єдиний гол у матчі забив Квасниця на 90+2-й хвилині, скориставшись навісом з флангу від В’юнника після розіграшу ауту. Форвард виграв боротьбу у повітрі та головою відправив м’яч у кут воріт Ітурбе.

Протягом зустрічі українці неодноразово загрожували воротам суперника. У першому таймі ближчими до успіху були Волошин та Очеретько, але іспанський голкіпер щоразу рятував свою команду. Воротарі збірної України, Нещерет і Єрмаков, також впевнено діяли на останньому рубежі, зберігши ворота недоторканими.

Іспанія (U-21) — Україна (U-21) 0:1

Гол: Квасниця, 90+2.