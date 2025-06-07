Україна

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", представляє стартові склади команд для товариського матчу в рамках турніру Canadian Shield, у якому зіграють Канада та Україна.

Національні збірні Канади та України зіграють у товариському матчі в рамках турніру Canadian Shield у Торонто.

Сергій Ребров залучив до стартового складу Трубіна у ворота, тобі як Тимчик та Бондар гратимуть у захисті, Шапаренко розташується в центрі поля, а Циганков та Яремчук виступатимуть у атаці.

Канада: Крепо — Бассонг, Корнеліус, Де Фужероль, Сігур — Б’юкенен, Еуштакіу, Саліба, Шаффельбург — Дж. Девід, П. Девід.

Запасні: Сент-Клер, Гавран, Адекугбе, Найт-Лебель, Вотерман, Коне, Ларін, Джеббісон, Олувасеї, Ахмед, Осоріо, Ларея, Нельсон.

Україна: Трубін — Тимчик, Бондар, Забарний, Матвієнко — Зінченко, Калюжний, Шапаренко — Циганков, Яремчук, Судаков.