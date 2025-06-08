Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Canadian Shield, що відбувся 6 червня 2025 року.

Збірна Канади у першому матчі напівтовариського турніру Canadian Shield обіграла Україну (4:2).

Команда Сергія Реброва провела жахливий перший тайм, у якому суперники реалізували її помилки в обороні й повели за рахунком у три м’ячі.

Після перерви наша гра в атаці покращилась, проте все одно канадця спочатку забили вчетверте, після чого вже "синьо-жовті" відіграли два м’ячі, що не надто вплинуло на підсумковий результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Канада — Україна в рамках Canadian Shield:

Канада — Україна 4:2

Голи: Дж. Девід, 4, 24, П. Девід, 31, Б’юкенен, 82 — Забарний, 89, Зінченко, 90+2 (пен.)

Канада: Крепо — Бассонг (Адекугбе, 85), Корнеліус (Найт-Лебель, 64), Де Фужероль, Сігур (Ларея, 64) — Б’юкенен, Еуштакіу, Саліба, Шаффельбург (Нельсон, 64) — Дж. Девід (Ларін, 79), П. Девід (Джеббісон, 46).

Україна: Трубін (Різник, 67) — Тимчик, Бондар, Забарний, Матвієнко (Гуцуляк, 67) — Зінченко, Калюжний (Кабаєв, 83), Шапаренко (Піхальонок, 58) — Циганков (Зубков, 67), Яремчук (Михайленко, 67), Судаков.

Попередження: Нельсон