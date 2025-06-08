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Керманич України прокоментував поразку від Канади.

Національна збірна України напередодні поступилась Канаді в першому матчі турніру Canadian Shield.

Канада — Україна 4:2 Відео голів та огляд матчу Canadian Shield

Після завершення гри головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував виступ власної команди.

"На жаль, у нас така УПЛ, але було багато гравців, які грають за кордоном. І я не думаю, що рівень цих гравців нижчий. Ми дійсно повинні бути командою, концентруватись на грі в обороні та атаці. Я думаю, перший тайм ми програли через прикрі помилки в обороні, індивідуальні та командні помилки. Треба аналізувати.

Так, у країні йде війна, і рівень чемпіонату не такий високий, який хотілося б. Однак гравці, які приїжджають до табору національної збірної, мають високий рівень і їм треба показувати цей рівень.

Звичайно, втома є, але і збірна Канади в точно такій же ситуації, як і багато гравців з Європи. Проте я думаю, що Канада готується дуже серйозно, адже вони — майбутні господарі чемпіонату світу.

Ми старались. Я не можу сказати, що ми зіграли дуже погано. Ми зробили дуже важливі помилки в захисті, у карному майданчику. Якщо ви робите такі помилки — це коштуватиме дорого. І ми не забили — особливо в першому таймі у нас було два чудові моменти.

Але знову ж таки, це — товариські матчі. У будь-якому разі ви кажете гравцям, що це неофіційно, і вони не на 100% зосереджені. На жаль, це моя думка.

Чому так важко грали на полі? Ну, тому що ми допускали індивідуальні помилки в обороні, дуже багато помилок. У першому таймі у нас були хороші моменти. Ми не забили, а суперник використав всі свої моменти. На жаль, у першому таймі їх було три. І це було важко після 30 хвилин — програвати 0:3.

Але, я вважаю, що всі ці голи — індивідуальні помилки в обороні. І це дуже важливо. Ми граємо на високому рівні. Будь-які команди, а я вважаю, команда Канади — дуже високого рівня, якщо ми так часто помиляємось в обороні, то вони нам забивають.

Я не знаю, що думають гравці, але перед матчем ми сказали, що це дуже серйозно. Сюди приїхало багато українців, багато українців дивляться матч, і це дуже важливо, щоб подарувати емоції людям в Україні.

Далі — буде багато змін. Усі, хто приїхав сюди, будуть грати. Усі отримають практику. Тому на наступну гру подивимось, хто зараз отримав які пошкодження", — заявив український фахівець.

У наступному турі збірна України гратиме проти Нової Зеландії 11 червня, опівночі.