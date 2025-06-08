Україна

Нищівна поразка "жовто-синіх".

Головний тренер збірної Канади Джессі Марш висловився після перемоги над національною командою України (4:2). Його слова наводить Canadian Soccer Daily.

"Ми хотіли ускладнити гру. Ми знали, що вони часом володітимуть м’ячем, і ми хотіли ускладнити їм гру. Ми думали, що зможемо знайти перевагу в перехідних фазах, і я б сказав, що перші три голи були забиті саме через наші успішні дії у швидких переходах.

Загалом ми контролювали гру від самого початку, але за рахунку 4:0 гравці втратили концентрацію і ми пропустили два необов'язкові м'яча. В офіційних матчах це неприпустимо", — заявив Марш.

Раніше Сергій Ребров прокоментував поразку від Канади.