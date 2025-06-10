Україна

Команда Дмитра Михайленка провела товариський матч.

10 червня в межах навчально-тренувального збору в Іспанії юнацька збірна України U-20 (гравці 2005 р. н. та молодші) провели товариський поєдинок проти команди США U-19.

Наприкінці першого тайму Гаджиєв реалізував свій момент після обрізки суперника в центрі поля. На 70-й хвилині Васкес рахунок зрівняв.

Нагадаємо, що на цьому зборі підопічні Михайленка готуються до чемпіонату світу. ЧС-2025 (U-20) проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька.

Україна U-20 - США U-19 1:1

Голи: Гаджиєв, 41 — Васкес, 70.