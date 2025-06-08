Україна

Тейджон Б'юкенен висловився після матчу з Україною.

Вінгер збірної Канади Тейджон Б'юкенен прокоментував перемогу своєї команди у матчі товариського турніру Canadian Shield проти України (4:2).

"Ми хочемо змінити футбол у Канаді, і протягом останніх років ми це робили. Чемпіонат світу приїжджає до нашої країни, і ми дуже схвильовані, у всіх цих матчах ми готуємося до нього. Вчорашній матч — це ще один крок у цьому напрямку. У нас ще багато матчів до ЧС, але це чудовий крок у правильному напрямку.

Звичайно, ми хотіли зіграти на нуль, але цього не сталося, тому ми засмучені. Але це був хороший виступ команди. Ми дуже задоволені всіма, тепер нам просто потрібно продовжувати.

Я знову починаю почуватися добре після перелому ноги. Почуваюся таким, як раніше. Думаю, цей крок мені дуже допоміг відновити свою фізичну форму, здобути впевненість. Так, я дуже наполегливо працював, щоб повернутися до цього рівня, і дуже задоволений тим, як зіграв. Мені просто потрібно продовжувати надзвичайно наполегливо працювати і продовжувати показувати результат", — наводить слова Б'юкенена OneSoccer.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Канада — Україна.