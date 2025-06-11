Україна

Фахівець вдруге очолив основну команду львівського клубу.

Львівський Рух на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Іван Федик.

Деталі угоди з 37-річним українським фахівцем не розголошуються, але зазначається, що він розпочне роботу 23 червня.

До тренерського штабу Федика увійшли Валентин Слюсар, Ярослав Мартинюк, Андрій Ковтун, Олег Кононихін та Віктор Чижик.

Саме під керівництвом Федика Рух вийшов у УПЛ. Він працював з командою з 2020 по 2021 рік.

У сезоні-2024/25 Рух-2 під керівництвом Федика посів друге місце у групі А Другої ліги.

За підсумками сезону Рух набрав 38 очок та фінішував на восьмому місці в УПЛ.