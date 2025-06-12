Україна

У Будинку футболу пройшли загальні збори Прем’єр-ліги: затверджені зміни в учасниках, фінансах і регламенті.

У Києві, у стінах Будинку футболу, відбулися загальні збори учасників Об’єднання професіональних футбольних клубів України — Української Прем’єр-ліги. Під час заходу офіційно підбили підсумки змагань сезону 2024/25, включно з основним чемпіонатом та турніром серед команд U-19.

Також було затверджено щорічний звіт щодо фінансово-господарської діяльності Прем’єр-ліги за минулий сезон, а також фінансовий план на сезон 2025/26.

Одним із ключових рішень стало визначення остаточного складу учасників елітного дивізіону на наступний чемпіонат. З УПЛ вибули Ворскла, Лівий Берег, Інгулець та Чорноморець. Їхні місця займуть Епіцентр (Кам’янець-Подільський), Полтава, Металіст 1925 (Харків) та Кудрівка.

Новоспеченим учасникам сезону-2025/26 були вручені відповідні атестати — церемонію провів перший віцепрезидент УАФ Артем Стоянов.

Крім того, представники клубів одноголосно схвалили проєкт Регламенту змагань на наступний сезон.

Старт нового чемпіонату УПЛ заплановано на 2 серпня. Водночас українські клуби, що представлятимуть країну в єврокубках, почнуть свої кампанії раніше: Шахтар — 10 липня у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, а вже наприкінці липня до боротьби в Лізі чемпіонів і Лізі конференцій приєднаються Динамо, Олександрія та Полісся. Жеребкування відбудеться 17–18 червня.