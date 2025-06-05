Україна

Сума трансферу бразильця становитиме близько 800 тисяч євро.

Півзахисник Атлетіко Мінейро Бруніньйо да Сілва стане повноцінним гравцем львівських Карпат. Про це повідомляє журналіст Вадсон Фернандес.

За інформацією джерела, керівництво львівського клубу вирішило викупити контракт 25-річного бразильця за 800 тисяч євро. Крім цього, Атлетіко отримає 25% з майбутнього продажу гравця.

Також наголошується, що Карпати ухвалили таке рішення через те, що до футболіста виявляє інтерес київське Динамо.

Минулого сезону Бруніньйо провів 24 матчі, в яких забив вісім голів та віддав два асисти.

За підсумками сезону Карпати фінішували на шостому місці в УПЛ.