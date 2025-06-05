Півзахисник Атлетіко Мінейро Бруніньйо да Сілва стане повноцінним гравцем львівських Карпат. Про це повідомляє журналіст Вадсон Фернандес.

За інформацією джерела, керівництво львівського клубу вирішило викупити контракт 25-річного бразильця за 800 тисяч євро. Крім цього, Атлетіко отримає 25% з майбутнього продажу гравця.

Також наголошується, що Карпати ухвалили таке рішення через те, що до футболіста виявляє інтерес київське Динамо.

Минулого сезону Бруніньйо провів 24 матчі, в яких забив вісім голів та віддав два асисти.

За підсумками сезону Карпати фінішували на шостому місці в УПЛ.