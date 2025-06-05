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Іраклі Азаров та Гіоргі Майсурадзе спробують допомогти своїй національній команді.

Грузинська футбольна федерація опублікувала заявку збірної Грузії U-21 на молодіжний чемпіонат Європи.

До списку з 23 футболістів потрапили два представники української Прем'єр-ліги — захисник донецького Шахтаря Іраклі Азаров та фулбек житомирського Полісся Гіоргі Майсурадзе.

На стадії групового етапу Грузія зіграє проти Словенії, Фінляндії та Словаччини.

Нагадаємо, фінальний турнір Євро-2025 пройде з 12 червня до 5 липня.

Раніше стала відома заявка молодіжної збірної України.