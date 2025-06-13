Україна

Після поразки у першому турі воротар України U-21 Руслан Нещерет розповів про різницю у грі команди між першим та другим таймами, причини невдачі, а також про настрій у команді напередодні наступних поєдинків Євро-2025.

Воротар збірної України U-21 Руслан Нещерет оцінив поразку від Данії в першому турі чемпіонату Європи-2025.

"У першому таймі контролювали гру та переграли їх повністю. В другому пропустили дуже необов'язкові голи. Трохи не пощастило, але це футбол і таке буває. З гарним настроєм потрібно підходити до наступної гри.

Ми показали гідний футбол. Нам не пощастило, а все інше мені сподобалося: самовіддача, те, як ми контролювали гру. Бувають моменти, коли ти сам не очікуєш, що таке може залетіти.

Не сказав би, що ми прямо підсіли. У нас був вихід віч-на-віч, коли В'юнник не забив. Потім ми забили вдруге. Не кажу, що ми розслабилися, але в них вийшли свіжі креативні футболісти в центр поля і вони почали більше контролювати гру.

Тренер сказав: молодці, це те, що він хоче від нас бачити, попри результат. Ми рухаємося далі. З гарним настроєм будемо підходити до наступного матчу і забувати цю гру", — сказав Нещерет.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-21 – Данія U-21.