U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу Євро-2025, що відбувся 12 червня 2025 року.

Молодіжна збірна України невдало стартувала на Євро-2025, поступившись Данії (2:3) у першому турі групового етапу турніру.

Команда Унаї Мельгоси відкрила рахунок на 22 хвилині зусиллями Назара Волошина, після чого на 62 хвилині данці зрівняли рахунок завдяки влучному удару Клементу Бішоффа.

Потім на 78 хвилині Максим Брагару вивів "синьо-жовтих" вперед, але за три хвилини Вільям Бевінг Вік знову зрівняв рахунок. Перемогу данцям забезпечив результативний удар Вільяма Осули на 85 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Україна U-21 — Данія U-21 в рамках Євро-2025:

Україна U-21 — Данія U-21 2:3

Голи: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бішофф, 62, Бевінг, 81, Осула, 85.

Україна U-21: Нещерет — Роман (В’юнник, 54), Козік, Батагов, Вівчаренко — Очеретько, Бражко, Рубчинський (Салюк, 64) — Брагару (Квасниця, 80), Ванат, Волошин.

Данія U-21: Юнгдаль — Гаї, Крістенсен, Нільсен, Бак Єнсен — Бевінг (Фрауло, 81), Чуквуані (Нарті, 57), Серенесен — Квістгорден (Бішофф, 57), Гардер (Осула, 70), Єнсен (Йоргенсен, 81).

Попередження: Роман, Брагару — Бак Єнсен.