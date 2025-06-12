U-21

Україна U-21 почала Євро-2025 з поразки від Данії

Двічі команда Унаї Мельгоси вела за рахунком за ходом зустрічі, але програла.

Україна U-21 — Данія U-21, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Україна U-21 — Данія U-21 2:3

Голи: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бішофф, 62, Бевінг, 81, Осула, 85



Україна U-21: Нещерет — Роман (В’юнник, 54), Козік, Батагов, Вівчаренко — Очеретько, Бражко, Рубчинський (Салюк, 64) — Брагару (Квасниця, 80), Ванат, Волошин.



Данія U-21: Юнгдаль — Гаї, Крістенсен, Нільсен, Бак Єнсен — Бевінг (Фрауло, 81), Чуквуані (Нарті, 57), Серенесен — Квістгорден (Бішофф, 57), Гардер (Осула, 70), Єнсен (Йоргенсен, 81).



Попередження: Роман, Брагару — Бак Єнсен