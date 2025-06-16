Україна

Фахівець очолює луганський клуб вдруге після успішного періоду у 2019—2022 роках.

Луганська Зоря оголосила про призначення нового головного тренера — ним став Віктор Скрипник.

Для 54-річного тренера це вже другий прихід у команду. Під його керівництвом Зоря виступала в сезонах 2019/20, 2020/21 та 2021/22, двічі здобувши бронзові медалі чемпіонату України та вийшовши до фіналу Кубка країни у 2021 році.

Також Скрипник записав на свій рахунок історичне досягнення в єврокубках — саме за його керівництва команда набрала рекордні для клубу сім очок у груповому етапі Ліги конференцій сезону-2021/22.

На цій посаді він замінив Младена Бартуловича.

Сезон-2024/25 Зоря завершила на сьомому місці з 40 балами.