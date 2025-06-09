Україна

Колишній гравець луганського клубу розпочинає новий етап кар’єри у статусі тренера молодіжного складу.

Луганська Зоря офіційно оголосила про повернення Ярослава Вишняка до клубу. 42-річний український фахівець очолив команду U-19, ставши старшим тренером юнацького складу. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Це не перший період Вишняка у Зорі — у сезонах-2005/06 та 2006/07 він виступав за луганців як гравець. За цей час він провів 33 матчі, забив три м’ячі та віддав одну результативну передачу.

Останнім клубом у тренерській кар’єрі Вишняка був Колос, який він залишив у квітні 2024 року. Згодом фахівець обіймав посаду віцепрезидента ковалівського клубу.

Нагадаємо, Хахльов попрощався із Зорею після півтора року в клубі.