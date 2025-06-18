Україна

Мікаель Наде може продовжити кар'єру в Україні.

Півзахисник Сент-Етьєна Мікаель Наде може продовжити кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Peuple Vert.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного француза зацікавлене київське Динамо, а також Нант, Блекберн та клуб, який зіграє у єврокубках наступного сезону.

Зазначається, що керівництво клубу готове відпустити футболіста, але за правильну ціну. Сам гравець поки що думає над своїми варіантами для продовження кар'єри.

Минулого сезону Наде провів 26 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Самба Діалло може залишити Динамо.