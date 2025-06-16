Україна

Чемпіони України перевірять сили у міжсезонні проти віцечемпіона Данії.

Данський Мідтьюлланн оголосив про два контрольні поєдинки, які команда проведе в рамках підготовки до нового сезону.

Одним із суперників клубу стане київське Динамо — матч відбудеться 9 липня. Ще один поєдинок данці проведуть 13 липня проти братиславського Слована.

Динамо під керівництвом Олександра Шовковського завершило сезон-2024/25 чемпіонством в Українській Премʼєр-лізі та вибороло право виступити у кваліфікації Ліги чемпіонів. У фіналі Кубка України кияни поступилися донецькому Шахтарю.

Мідтьюлланн фінішував другим у чемпіонаті Данії, поступившись золотом Копенгагену.

Раніше повідомлялось, що Самба Діалло може залишити Динамо.