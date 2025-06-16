Чемпіони України перевірять сили у міжсезонні проти віцечемпіона Данії.
Фото - Мідтьюлланн
16 червня 2025, 13:09
Данський Мідтьюлланн оголосив про два контрольні поєдинки, які команда проведе в рамках підготовки до нового сезону.
Одним із суперників клубу стане київське Динамо — матч відбудеться 9 липня. Ще один поєдинок данці проведуть 13 липня проти братиславського Слована.
Динамо під керівництвом Олександра Шовковського завершило сезон-2024/25 чемпіонством в Українській Премʼєр-лізі та вибороло право виступити у кваліфікації Ліги чемпіонів. У фіналі Кубка України кияни поступилися донецькому Шахтарю.
Мідтьюлланн фінішував другим у чемпіонаті Данії, поступившись золотом Копенгагену.
Раніше повідомлялось, що Самба Діалло може залишити Динамо.