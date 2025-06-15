Україна

Київська команда готова відпустити сенегальського вінгера.

Вінгер київського Динамо Самба Діалло може остаточно залишити склад "біло-синіх". Про це повідомляє AfricaFoot.

За інформацією джерела, керівництво київського клубу після перемовин з агентом 22-річного сенегальця схвалило можливий трансфер футболіста.

Зазначається, що у послугах Діалло зацікавлені клуби французької Ліги 2 – Ам'єн, Ансі та По, а також представник Сегунди — Кастельон. Крім них є інтерес з Катару та ОАЕ.

Чинний контракт Самби розрахований до літа 2026 року. Минулого сезону Діалло провів 19 матчів за Хапоель, у яких забив три м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Лонвейк повернеться до Динамо після оренди в Данії.