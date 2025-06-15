Київська команда готова відпустити сенегальського вінгера.
Самба Діалло, africafoot.com
15 червня 2025, 20:46
Вінгер київського Динамо Самба Діалло може остаточно залишити склад "біло-синіх". Про це повідомляє AfricaFoot.
За інформацією джерела, керівництво київського клубу після перемовин з агентом 22-річного сенегальця схвалило можливий трансфер футболіста.
Зазначається, що у послугах Діалло зацікавлені клуби французької Ліги 2 – Ам'єн, Ансі та По, а також представник Сегунди — Кастельон. Крім них є інтерес з Катару та ОАЕ.
Чинний контракт Самби розрахований до літа 2026 року. Минулого сезону Діалло провів 19 матчів за Хапоель, у яких забив три м'ячі.
Раніше повідомлялося, що Лонвейк повернеться до Динамо після оренди в Данії.