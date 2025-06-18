Україна

Лехія Гданськ зацікавлена в оренді захисника Динамо Київ.

Центральний захисник київського Динамо Олександр Сирота може найближчим часом змінити клубну прописку.

За інформацією польського журналіста Пьотра Слонки (BuckarooBanzai), 25-річного українця розглядають як одного з кандидатів на підсилення оборони Лехії Гданськ.

Наразі планується, що Сирота почне літні збори в складі Динамо. Проте якщо клуб вирішить знову відправити його в оренду, пріоритетним варіантом буде саме Лехія. Між власниками обох клубів досягнута попередня домовленість, яка може бути реалізована у разі відповідного рішення тренерського штабу киян.

У минулому сезоні Олександр Сирота провів 26 матчів в оренді за Маккабі-Хайфа, в яких він забив 2 голи та заробив 4 попередження.