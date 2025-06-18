Україна

У Львові розраховують на бразильського плеймейкера.

Карпати активували опцію викупу орендованого в Атлетіко Мінейро атакувального півзахисника Бруніньйо, передає офіційний сайт львівського клубу.

Раніше повідомлялося, що повноцінний трансфер 25-річного бразильця обійдеться "зелено-білим" у 800 тисяч євро, тоді як колишній, рідний для гравця клуб також отримає 25% коштів від потенційного майбутнього переходу.

Наразі невідомо, якою є тривалість контракту Карпат із Бруніньйо. Інтерес до виконавця приписували київському Динамо.

У ході сезону-2024/25 плеймейкер взяв участь у 24-х поєдинках, відзначившись вісьмома голами й двома асистами. Чотири рази вболівальники львів'ян обирали його найкращим гравцем місяця.

Наприкінці березня бразилець встановив рекорд УПЛ.