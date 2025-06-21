Україна

Сергій приєднається до тренерського штабу Металіста 1925.

Сергій Долганський на своїй сторінці в Instagram попрощався з полтавською Ворсклою.

У системі "зелено-білих" нині 50-річний українець провів десять років в якості гравця й шість — як тренер. У сезоні-2008/09 голкіпер допоміг клубу з Полтави виграти Кубок України.

"Дорогі вболівальники, рідна полтавська футбольна родино! Сьогодні настала дуже чутлива мить, прийшов час прощатися з клубом, що став назавжди частиною мого серця, мого життя та моєї історії. 10 років в якості гравця. 6 років на посаді тренера.

Ми разом вигравали Кубок, виходили у фінали, боролися до останньої хвилини. Я бачив, як юні хлопці ставали чоловіками. Як очі горіли, коли звучав фінальний свисток. Як ми підіймали руки до неба, коли вигравали — і не опускали їх навіть в часи невдач.

Мені пощастило бути частиною клубу, де трибуни живі, де серця вболівають по-справжньому, де любов до команди не залежить від рахунку на табло. Дякую за кожне "віримо в команду" навіть у найважчі часи. Дякую за кожне "ми з вами" прогулюючись містом. Дякую за критику — чесну і справедливу, вона змушувала рости.

Я йду, але не прощаюсь з вами. Бо частинка мене назавжди залишиться тут — на цьому стадіоні , у ваших серцях, у цій історії. Дякую за всі роки поруч! Це була честь — грати і тренувати для вас. До нових зустрічей!", — написав Долганський.

Спеціаліст має приєднатися до тренерського штабу Младена Бартуловича в Металісті 1925. Нагадаємо, Ворскла вперше за 30 років проведе сезон не в найвищому дивізіоні України.