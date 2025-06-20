Україна

Хорват працюватиме з заможним новачком УПЛ.

Колишній головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович став керманичем харківського Металіст 1925. Про це повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

Зазначається, що термін трудової угоди 38-річного фахівця з харків'янами розрахований до 30 червня 2028 року.

До його тренерського штабу увійдуть: Олександр Чижов, Сергій Долганський, Максим Цвіренко, Андрій Полунін, Андрій Шабалін та Валентин Єрмак.

До Металіста 1925 Младен Бартулович працював асистентом та головним тренером Інгульця та луганської Зорі.

На цій посаді він змінив звільненого у травні Патріка ван Леувена.