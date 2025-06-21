Україна

Склад харківського клубу поповнився одразу двома гравцями збірної України.

Металіст 1925, який повернувся до УПЛ на сезон-2025/26, посилився одразу п'ятьма виконавцями, передає офіційний Telegram-канал харків'ян.

Склад харківського клубу поповнили центральний захисник Євген Павлюк (Ворскла), лівий захисник Олександр Мартинюк, центральний півзахисник Іван Калюжний (обидва — Олександрія) і правий вінгер Денис Антюх (Зоря). З оренди у Ворсклі повернувся правий захисник Ілля Крупський.

Деталі чотирьох нових для Металіста 1925 трансферів не розкриваються. Відомо, що Калюжний і Антюх свої колишні клуби залишили на правах вільних агентів.

Ексгравці Олександрії представляють збірну України, тоді як Крупський виступає за "молодіжку" національної команди.

Нагадаємо, вчора, 20 червня, харків'ян очолив Младен Бартулович.