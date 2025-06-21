"Червоно-білі" в словенському Брежице готуватимуться до сезону-2025/26.
Кривбас, fckryvbas.com
21 червня 2025, 21:39
Криворізький Кривбас протягом трьох тижнів закордонного етапу підготовки до наступної кампанії проведуть ряд контрольних поєдинків із представниками європейських чемпіонатів.
Зокрема, на зборах у словенському Брежице "червоно-білі" зустрінуться болгарським ЦСКА Софія (28.06), місцевим Браво (06.07) і угорським Уйпештом (13.07).
"ЦСКА — гранд чемпіонату Болгарії, 31-разовий чемпіон своєї країни. В минулому сезоні посів п'яте місце. Браво — один з найсильніших словенських клубів. В сезоні 2024\2025 фінішував п'ятим. Уйпешт — 20-разовий угорський чемпіон. У минулому чемпіонаті його результат — сьома сходинка. Інформацію щодо наступних поєдинків команди в Словенії і трансляцій очікуйте пізніше", — йдеться на офіційному сайті Кривбасу.
Нагадаємо, раніше клуб із Кривого Рогу очолив Патрік ван Леувен.