Україна

"Червоно-білі" в словенському Брежице готуватимуться до сезону-2025/26.

Криворізький Кривбас протягом трьох тижнів закордонного етапу підготовки до наступної кампанії проведуть ряд контрольних поєдинків із представниками європейських чемпіонатів.

Зокрема, на зборах у словенському Брежице "червоно-білі" зустрінуться болгарським ЦСКА Софія (28.06), місцевим Браво (06.07) і угорським Уйпештом (13.07).

"ЦСКА — гранд чемпіонату Болгарії, 31-разовий чемпіон своєї країни. В минулому сезоні посів п'яте місце. Браво — один з найсильніших словенських клубів. В сезоні 2024\2025 фінішував п'ятим. Уйпешт — 20-разовий угорський чемпіон. У минулому чемпіонаті його результат — сьома сходинка. Інформацію щодо наступних поєдинків команди в Словенії і трансляцій очікуйте пізніше", — йдеться на офіційному сайті Кривбасу.

Нагадаємо, раніше клуб із Кривого Рогу очолив Патрік ван Леувен.