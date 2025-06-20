Єгор Твердохліб розповів про початок підготовки команди до нового сезону.
Єгор Твердохліб, ФК Кривбас
20 червня 2025, 13:35
Півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб прокоментував старт підготовки криворізької команди до нового сезону.
"Ми вже зібралися, провели перше тренування. Все на позитиві. Можна сказати, формуємо нову команду і будемо разом плідно готуватись до старту нового чемпіонату. А що буде в чемпіонаті — побачимо. Готуватимемось на сто відсотків.
Думаю, що всі хлопці, як і я, скучили за тренуваннями, за самим процесом. Класно знову вийти на поле і провести перше тренування — воно завжди емоційне. Будемо готуватись далі. Звісно, скучив за футболом, за тренувальним процесом. Відпустка саме для того, щоб психологічно перезавантажитися, набратись позитивних емоцій і з новими силами розпочати тренування, увійти в чемпіонат.
Чи був я знайомий з новим керманичем Кривбасу Патріком ван Леувеном? Ні, ми ближче познайомимось під час тренувального процесу. Сам тренер скаже нам, який стиль і гру він хоче бачити. Зараз це важко сказати, адже ми формуємо нову команду і вже в процесі будемо розуміти, куди рухатись.
Цілі — вигравати, намагатися перемагати в кожному матчі та забивати. Цілі ті самі, що й у минулому чемпіонаті: прогресувати, не зменшувати обертів і рухатися тільки вперед", — наводить слова Твердохліба прес-служба клубу.
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