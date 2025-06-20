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Єгор Твердохліб розповів про початок підготовки команди до нового сезону.

Півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб прокоментував старт підготовки криворізької команди до нового сезону.

"Ми вже зібралися, провели перше тренування. Все на позитиві. Можна сказати, формуємо нову команду і будемо разом плідно готуватись до старту нового чемпіонату. А що буде в чемпіонаті — побачимо. Готуватимемось на сто відсотків.

Думаю, що всі хлопці, як і я, скучили за тренуваннями, за самим процесом. Класно знову вийти на поле і провести перше тренування — воно завжди емоційне. Будемо готуватись далі. Звісно, скучив за футболом, за тренувальним процесом. Відпустка саме для того, щоб психологічно перезавантажитися, набратись позитивних емоцій і з новими силами розпочати тренування, увійти в чемпіонат.

Чи був я знайомий з новим керманичем Кривбасу Патріком ван Леувеном? Ні, ми ближче познайомимось під час тренувального процесу. Сам тренер скаже нам, який стиль і гру він хоче бачити. Зараз це важко сказати, адже ми формуємо нову команду і вже в процесі будемо розуміти, куди рухатись.

Цілі — вигравати, намагатися перемагати в кожному матчі та забивати. Цілі ті самі, що й у минулому чемпіонаті: прогресувати, не зменшувати обертів і рухатися тільки вперед", — наводить слова Твердохліба прес-служба клубу.

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