Україна

Договір про співпрацю між сторонами розраховано до кінця червня 2028 року.

Младен Бартулович поділився своїми враженням про Металіст 1925 у першому інтерв'ю в якості головного тренера клубу.

Хорватський спеціаліст розповів, що стало вирішальним у прийнятті ним пропозиції саме від Металіста 1925, а також поділився, якою є його філософія гри.

"Хочу подякувати президенту та всьому керівництву Металіста 1925 за довіру. Так, я вже приїхав, побував на місці. Наразі, на жаль, команда не базується у Харкові, але керівництво клубу робить усе можливе, аби створити комфортні умови для роботи. І це дуже відчутно. Металіст 1925 справляє враження амбітної та перспективної структури. Мене вже ознайомили з усією внутрішньою організацією — тут працюють мотивовані фахівці. Інфраструктура чудова, попри те, що ми не в рідному місті. Загалом я дуже задоволений тим, що бачу. Сьогодні вже безпосередньо познайомимося з футболістами, вчора вони ще проходили медогляд. Але я, звісно, добре вивчив склад ще до підписання контракту. У нас уже є готові трансфери про які ось-ось буде оголошено, і не виключаю, що до початку сезону ще можуть з'явитися футболісти.

Першими на контакт вийшли саме представники Металіста 1925. Для мене ключовим було спілкування з керівництвом. Ми дуже швидко зрозуміли, що дивимось в один бік, у нас схожі амбіції та прагнення. Це й стало визначальним фактором.

Тренерський штаб? Із нових облич, яких раніше не було в клубі, це Сергій Долганський. Також працюватимуть люди, які більше знають Металіст 1925: Олександр Чижов, Андрій Полунін, Максим Цвіренко, аналітик Валентин Єрмак, тренер із фізпідготовки Андрій Шабалін. Можливо, ще хтось приєднається до тренерського штабу, його формування ще не завершено.

Мені важливо, щоб команда не боялась суперника, грала сміливо і з пресингом — навіть проти сильних опонентів. Ми маємо нав'язувати свій футбол, контролювати м'яч, бути агресивними в атаці. Хочеться збалансувати позиційний футбол і перехідні фази. Для цього потрібні відповідні гравці — і я вірю, що ми зможемо все зв'язати в єдину систему.

Умови в Австрії, де команда проведе частину підготовки, є відмінними — усе, що потрібно для якісної роботи, буде забезпечено. Це дуже важливо, щоб підготувати команду до сезону на високому рівні.

Спогади про Харків? У Харкові завжди була прекрасна атмосфера, красивий та заповнений стадіон, потужна підтримка. Є ностальгія за тим часом. Мені дуже хочеться, щоб ми повернулися і грали вдома, при своїх уболівальниках. Це дуже важливо. Це справді мрія усього клубу, до якої ми прагнемо", — цитує 38-річного спеціаліста офіційний сайт харків'ян.

Нагадаємо, Металіст 1925 підписав трирічний контракт із Бартуловичем. Харківський клуб нещодавно посилився одразу двома гравцями збірної України.