Україна

Керманич донеччан розповів про перші тренування.

Кількома днями раніше донецький Шахтар розпочав тренувальні збори в контексті підготовки до матчів першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

"Гірники" проводять перші заняття під керівництвом турецького головного тренера Арди Турана, який прокоментував новий досвід на чолі команди.

"Як я вже казав у перший день у клубі, ми знаємо, що Шахтар має перемагати в кожній грі. Звісно, навчимось жити під тиском. Але для нас це був гарний початок роботи.

Наша енергія на високому рівні, команда позитивно налаштована. Наш майбутній суперник перебуває в ігровому тонусі, тож ми надолужуємо це відставання. За 20 днів Шахтар буде готовий до першої гри.

Ми хочемо зосередитись на тренуваннях. У цьому клубі чудова футбольна культура. Ми ж зробимо лише невеликі зміни. Ми не прийшли нічого будувати з нуля, а поважаємо культуру Шахтаря й таланти його гравців. На мою думку, це — найкращий і найкоротший шлях до успіху.

Три тренування? Якщо мої гравці зосередяться лише на цьому, то ризикують пропустити все інше. У середу, мабуть, проведемо перше потрійне тренування. У цьому немає нічого страшного. Це шанс для гравців відчути гру впродовж тренувального дня. Ця система принесла мені успіх у кар’єрі.

Фізично ми маємо бути готові на 100%, бо іншому немає виправдання. Можна грати погано, але бігати погано — неприпустимо. Тому мусимо працювати.

Бешикташ? Перш за все, я дуже поважаю цей клуб, у нього велика історія. Це одна з найважливіших команд у Туреччині. Але нам не можна зараз думати про Бешикташ. Для нас є лише перший раунд проти фінської команди. Маємо зіграти якнайкраще, бо суперники готові.

Для нас це був би хибний шлях — думати зараз про Бешикташ, бо футбол вимагає надмірно серйозного ставлення. Моє життя сповнене таких гірких досвідів, тому прийдешні матчі потребують особливої уваги. Через це я всім заборонив говорити про Бешикташ.

Ільвес? Вони мають гарну фізичну форму, а ми вже знаємо їхню тактику. Будемо готові, бо вони вже тривалий час грають у своїй лізі, а ми — ні. Ще й у другому матчі гратимемо на синтетиці. Тому з першої хвилини маємо показати свій клас.

Мета зараз — бути в найкращій формі, а тактично — я довіряю кмітливості моїх гравців. Це має бути нашою перевагою. Готуємось, хоча й без надмірної тактики. Важливо бути фізично готовими на рівні із суперниками", — заявив турецький виконавець.

Матчі проти фінського Ільвеса відбудуться 10 та 17 липня.