Україна

Підопічні Арди Турана готуватимуться у словенському Брдо.

Сьогодні, 19 червня, гравці донецького Шахтаря вийшли з відпустки у рамках підготовки команди до старту нового сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Як і минулого року, підготовка "гірників" проходитиме у словенському Брдо. Збір розрахований на три тижні.

Вже завтра, 20 червня, команда проведе своє перше тренування під керівництвом нового тренерського штабу на чолі з Ардою Тураном.

Також зазначається, що графік контрольних матчів Шахтаря буде опубліковано пізніше.

Нагадаємо, новий сезон для Шахтаря розпочнеться з кваліфікаційних матчів Ліги Європи, де у першому раунді "гірники" зустрінуться з фінським Ільвесом. Матчі пройдуть 10 та 17 липня.