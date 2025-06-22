Україна

Ще один українець може продовжити кар'єру у Серії А.

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Parmazone.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного українця зацікавлена ​​Парма, яка розглядає варіанти на випадок можливих відходів Джованні Леоні та Алессандро Вольякко.

Минулого сезону Вівчаренко провів 28 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Додамо, що раніше Парма призначила нового головного тренера після відходу Крістіана Ківу, яким став колишній помічник Мікеля Артети – Карлос Куеста.