Італія

"Нерадзуррі" знайшли підсилення атакувальної ланки.

Президент міланського Інтера Беппе Маротта висловився про інтерес до нападника Парми Анже-Йоана Бонні. Його слова наводить Фабріціо Романо.

""Я можу підтвердити, що нам подобається нападник Парми Бонні, він є однією з наших трансферних цілей на це літо. Побачимо, як пройдуть переговори. Сподіваюся все буде добре", – сказав Маротта.

Чинна трудова угода 21-річного француза з "хрестоносцями" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Минулого сезону Анже-Йоан Бонні відіграв за Парму 38 матчів, забив шість голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Бастоні відхилив пропозицію Аль-Хілаля.