Італія

Іспанському фахівцю лише 29 років.

Парма на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Карлос Куеста.

Угода з 29-річним іспанцем розрахована до літа 2027 з опцією продовження ще на один сезон. Іспанець розпочне роботу 1 липня.

До цього Куеста працював у тренерському штабі Арсеналу під керівництвом Мікеля Артети. Також він був асистентом головного тренера у молодіжних командах Атлетіко та Ювентуса.

На своєму новому місці наймолодший тренер у топ-5 лігах Європи замінив Крістіана Ківу, який очолив міланський Інтер.

За підсумками минулого сезону Парма посіла 16 місце у турнірній таблиці Серії А.