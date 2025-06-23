Україна

Український захисник провів у київському клубі менше ніж пів року та зіграв три матчі.

Динамо Київ офіційно оголосило про завершення співпраці з Валерієм Лучкевичем.

Контракт із 28-річним захисником, який приєднався до команди в березні 2025 року, добіг кінця.

За час перебування в клубі Лучкевич встиг зіграти три матчі: двічі з’являвся на полі в матчах УПЛ (загалом 11 хвилин), а також провів 79 хвилин у матчі Кубка України. Результативними діями за Динамо футболіст не відзначився.

Київський клуб подякував гравцю за проведений період і побажав йому успіхів у подальшій кар'єрі.