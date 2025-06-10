Україна

Камерунський форвард проведе наступний рік у Тирасполі.

Тираспольський Шериф офіційно оголосив про підписання контракту з камерунським нападником ЛНЗ Молло Бессалою. Гравець приєднався до молдавського клубу на правах річної оренди. Угода була укладена на рік.

Молло Бессала — уродженець Яунде, столиці Камеруну, розпочав свою європейську кар'єру відносно нещодавно. До 2023 року він виступав на батьківщині за клуб Каджи, після чого перебрався до Естонії, де приєднався до талліннської Левадії. Його дебютний сезон у Європі виявився надзвичайно успішним: Бессала відзначився 13 забитими м'ячами у всіх турнірах та допоміг Левадії виграти Кубок Естонії. У черкаський клуб він перейшов торік.

Нагадаємо, що до цього "бузкові" продовжили контракти з В’ячеславом Танковським та Геннадієм Пасічем.