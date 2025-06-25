Україна

Олександр Ільющенков, Тарас Саків і Орест Кузик стали вільними агентами.

Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про відхід трьох гравців — воротаря Олександра Ільющенкова, захисника Тараса Саківа та півзахисника Ореста Кузика.

У всіх трьох гравців закінчилися контракти з львівським клубом і вони отримали статус вільних агентів.

35-річний Ільющенков виступав за Карпати з січня 2023 року — на його рахунку 23 матчі, з яких три на нуль при 37 пропущених м'ячах. Минулого сезону він на полі не з'являвся.

27-річний Саків захищав кольори "левів" з зими 2023 року. За інформацією Transfermarket, футболіст продовжить кар'єру у складі Буковини у Першій лізі. У минулій кампанії він відіграв сім матчів та забив один гол.

30-річний Кузик перейшов до Карпат влітку 2024 року з Чорноморця. На його рахунку вісім матчів, один гол та один асист.

Раніше повідомлялося, що Карпати викупили Бруніньйо в Атлетіко Мінейро.