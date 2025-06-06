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Владислав Лупашко розповів про кінцівку УПЛ, гру легіонерів та завдання у новому сезоні.

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко підбив підсумки минулого сезону в УПЛ, а також оцінив виступи легіонерів та розповів про завдання на наступну кампанію.

"Чесно кажучи, результат останніх двох матчів я сприйняв досить болісно. Загалом розумію, що сезон був дуже гарний для Карпат. Етапи формування та становлення клубу були запущені з початку сезону та поетапно все змінювалось і ставало краще. Клуб і команда йшли поруч і результат здобувався сумісними зусиллями. Так, дуже хотілося фінішувати краще, але сталося, як є. За два тури до кінця ми отримали величезну кількість травмованих гравців, а під час гри проти Колоса ми втратили ще двох футболістів. Це не могло не відобразитися на результаті. Ми могли та мали здобувати перемогу, однак не вийшло. Припустилися помилок, які нам завадили це зробити. В останньому матчі проти Зорі була велика проблема в емоційності. Ми помилялися, поспішали, було багато браку та поспіху, якого зазвичай у нас немає. Багато гравців вперше опинилися у такій ситуації, цьому контексті, тож було важко впоратися з тиском. Мабуть, це основні причини.

Я – така людина, яка буде довго проживати ось такі поразки, як проти Зорі та вважати, що насамперед винен я. Проте я впевнений, якщо мислити стратегічно, ці єврокубки нам не були потрібні на даному етапі. Тому що ми не до кінця сформовані як команда. Ми дуже цього хотіли та казали гравцям про це. Що це для людей важливий момент і це запам’ятається на все життя. Ми намагалися це зробити, але вважаю, що це було трохи зарано для клубу. Я дійсно переживаю та багато думаю про це. Ще потрібен час, щоб я остаточно охолов, проте розумію, що загалом усі мають бути задоволені цим результатом. Дуже вразило, як себе поводили люди після гри.

Я впевнений, що у нас всі іноземці досить якісні. Усіх легіонерів, яких ми зараз маємо, треба підписувати та залишати в команді. Таких гравців в Україні дуже мало, вони роблять різницю. Легіонер має бути високої кваліфікації. Це показник системної роботи в нашому клубі. У нас є шеф-скаут і скаути, надсилається великий обсяг прізвищ, переглядаємо, десь не погоджуємось один з одним, не конфліктуємо, але сперечаємось. Фіналізуємо все це особистими розмовами, щоб мати уявлення про футболіста. На етапі таких розмов ми теж відсіяли деяких гравців. Все це виливається в те, що ми на фінальній стадії маємо те, що хотіли. Немає розчарування, вони можуть бути і це нормальний процес, коли ти підписуєш гравця, який тобі не підходить. Втім зараз ми бачимо, що по всім іноземцям ми спрацювали досить вдало. Та це унікальна історія для українського футболу. Тому що ми часто бачили, коли в командах велика кількість легіонерів, але досить сумнівної якості. Це велика заслуга та робота клубу, що ця системність налогоджена на такому рівні в нас.

Щодо легіонерів з U-19, то це важливий момент про оцінку, поспішні оцінки… Якщо повертатись до Бруніньйо, то коли він зіграв проти Шахтаря та Полісся у вересні, то всі казали, що це слабкий та посередній гравець. Бруно тоді не був у тонусі, але ми йому дали час, ми знали, що будемо втрачати результат через матчі, але саме через поєдинки ми маємо привести його до ладу та думали про майбутнє і давали йому змогу грати. Так само Фабіано та Луіс Яно, коли розпочали грати, то ми чули, що їх критикують, мовляв, навіщо Карпати підписують їх, адже ми маємо якісних і молодих українських гравців. Миттєва оцінка ніколи не дає якісного аналізу та результату. Так само Танда… Зіграв проти Лівого Берега погану гру, усі прогнозували, що його не буде на наступний матч, а ми грали проти лідера чемпіонату Олександрії, а він вийшов у складі та був одним з найкращих на полі з двох команд. Щоб робити якусь оцінку, треба дати час, подивитися та поглиблюватися в контекст. Фабі та Яно зробили багато для того, щоб наша юнацька команда зайняла третє місце в турнірній таблиці за підсумками сезону. Ми бачимо в них перспективу, але я вважаю, що для клубу було би ідеальним варіантом, якби ми знайшли для них оренду на півроку чи рік, щоб вони мали постійну ігрову практику. Це буде дуже класно для нас, якщо ми зможемо це зробити. Вони мають великий прогрес і потенціал. Якщо цього не вийде, то будуть продовжувати з нами розвиватися. Думаю, що нам треба для них знайти час і через півроку або рік, вони будуть вже готовими гравцями для Карпат.

Щодо Владислава Резніка, то він відновлюється після травми. Микола Киричок вже є повноцінним гравцем першої команди, так само, як і Назар Домчак. Артем Колесник також поїде з нами на збори, ми бачимо в ньому перспективу. Зараз будемо ухвалювати рішення стосовно гравців U-19, які з нами поїдуть на збори. Думаю, що їх буде не один-два, а більшість футболістів.

Ми зараз на тому етапі, коли ми можемо фокусуватися на точковому підсиленні. Нам не треба, як це було минулого літа – вісім чи десять гравців. Нам треба два-три футболісти. Постійно освіжати команду, заповнювати тими хлопцями, які будуть голодними. Через їхню роботу та нову енергію ми маємо отримувати такий імпульс у колективі, що інші будуть дивитися на них і працювати так само. Тому що нові гравці завжди хочуть вибороти своє місце під сонцем і так має бути завжди. Ми вже на тому етапі, коли будемо кожне трансферне вікно думати про кількох футболістів і на вихід з команди так само. Основне – гравці, які дадуть нам якість, прийдуть і зможуть відразу створювати серйозну конкуренцію для тих футболістів, які у нас є основними.

По Стецькову невдовзі має бути остаточне рішення після його обстеження. Щодо Сича, то все рухається до того, що через тиждень, напевно, він вже бути займатися відновленням і там вже побачимо, наскільки це швидко відбудеться, тому очікуємо.

Тиск на Карпати був з самого початку минулого сезону, але спочатку не хотіли програвати, бо нас вважали аутсайдером. Згодом тиск змінився. Набагато краще грати з тиском, коли ти граєш за високі позиції та справлятися з ним. Вважаю, що у наступному сезоні ми маємо ставити собі за мету покращитись як команда, прогресувати та бути вище, ніж ми були в цьому сезоні. Щоб у нас був трохи більший запас якості, могли вигравати матчі впевненіше, ніж ми робили це у минулому сезоні. Це буде лише тоді, коли ми підвищимо виконавчу якість завдяки новим гравцям або додамо ще сюди командну якість", — наводить слова Лупашка прес-служба клубу.

За підсумками сезону Карпати набрали 46 очок після 30 турів та посіли шосте місце в УПЛ.